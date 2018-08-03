'Çin İdlib'de Suriye ordusuna yardım edecek' iddiası

Çin'in Suriye Büyükelçisi Qi Qianjin, İdlib'in güneybatısında yapılacak operasyonlarda Suriye ordusuna yardım edeceğini söyledi.

Çin'in Suriye Büyükelçisi Qi Qianjin, El-Vatan'a konuştu. Qi, yaklaşan İdlib operasyonunda Çin'in Suriye ordusuna yardımcı olacağını söyledi.

Çinli büyükelçi, Çin ordusunun "bir şekilde" operasyonda rol almaya hazırlandığını söyledi. Büyükelçi İdlib'deki Uygur cihatçıların varlığını hatırlatarak, bunun müdahale etmelerine sebep olduğunu belirtti.

"Qi Qianjin, mevcut durumda Suriye'yle Çin arasında "terörle mücadele işbirliği" olduğunu vurgulayarak, Suriye'deki savaşın Çin halkını da ilgilendirdiğini aktardı.

Çin ordusunun Suriye'de birliği bulunmuyor, ancak Çinli askeri danışmanlar Suriye yönetimiyle görüşmeler gerçekleştiriyor.