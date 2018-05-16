Çin heyeti pazarlık için ABD'de

Çin'le ABD arasındaki ticaret diyaloğu Pekin'in ardından Washington'da sürüyor. Beyaz Saray'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow, ABD'nin Çin'le ticari ilişkilerde uzlaşma arayışında olduğunun sinyalini verdi.

Geçtiğimiz haftalarda ABD'nin Pekin'e yolladığı heyetle başlayan ticaret diyaloğu bu hafta Washington'a taşındı.

Devlet Başkanı Şi Cinping'in bir numaralı ekonomi danışmanı Liu He'nin başkanlığındaki Çinli heyet, temaslarda bulunmak üzere ABD'de bulunuyor. South China Morning Post'un Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberde, Çinli heyetin, yüksek gümrükle cezalandırılacak Çin ürünleri listesine son hali verilmeden hemen önce geldiği ifade ediliyor.

ÇİN TEKLİFİNİ AÇIKLAYACAK

Çin ile ticaretinde verdiği açığa karşı önlem almak isteyen ABD'nin çeşitli gerekçeler öne sürerek Çinli firmalara yaptırım uygulamayı planladığı ve Çin'den ithal edilen ürünlere dönük ağır bir gümrük vergisi getirmek üzere olduğu biliniyor.

Görüşmelerde ABD tarafının talebini geçtiğimiz günlerde açıklayan Başkan Donald Trump, ABD'nin Çin ile ticarette verdiği açıkta 200 milyar dolar indirim talep etti.

Buna karşılık üç ay içerisinde ikinci ABD ziyaretini gerçekleştiren Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He, önceki ziyaretinde daha fazla ABD ürünü ithal ederek bu dengesizliği gidermeyi teklif etmişti.

ABD'nin bu öneriye sıcak bakmadığı belirtilirken, Liu He'nin önceki teklifini bazı değişiklikler yaparak yinelemesi bekleniyor.

'SERBEST TİCARETTEN YANAYIZ'

Politico News'a görüş veren Beyaz Saray'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow ise, ABD Hazine Müsteşarı Steven Mnuchin'in Pekinle anlaşmaya varılmasına dönük çabalarını desteklediğini belirterek, henüz bir anlaşmaya varılmadığının altını çizdi.

"İki taraf da gümrük vergilerini düşürebildikleri kadar düşürmeye çabalamalı" diyen Kudlow, "Serbest ve açık ticaret, bence çözüm bu. Heyet olarak bulunduğumuz nokta burası" şeklinde konuştu.

ABD basınında serbest ticaret savunucusu ve sağduyulu olarak resmedilen Kudlow'un Çin'in entelektüel hırsızlık yaptığına dönük iddialara ve Çin'i hedef alan gümrük vergisi uygulamalarına destek veren açıklamaları bulunuyor.