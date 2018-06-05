Çin Havayolları, Pekin-Pyongyang arası seferlere devam edecek

Çin Havayolları (Air China) düzenli Pekin-Pyongyang seferlerini sürdüreceğini açıkladı. İki başkent arasındaki düzenli seferler geçen Kasım ayında talep düşüklüğü gerekçesiyle durdurulmuştu.

Çin’in devlete ait havayolu firması Air China, Pekin-Pyongyang arası seferlere devam edeceğini açıkladı. Bu adımın son zamanlarda Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Çin arasındaki yeni diplomatik adımlarla paralel bir gelişme olduğu düşüncesi öne çıkıyor.

Air China’nın Pyongyang seferleri Kasım ayında talep azlığından dolayı durdurulmuştu. Seferlerin iptal edilmesi Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin (KDHC) nükleer programına yönelik BM yaptırımlarının başlamasıyla aynı zamana denk gelmişti. Çin de KDHC’ye yönelik BM yaptırımlarını destekleyen ülkeler arasındaydı.

Air China 2008’den beri KDHC’ye uçuşlar düzenliyordu fakat uçuşlar sürekli belirsiz nedenlerden dolayı iptal ediliyordu.

KDHC lideri Kim Jong-un ile Çin lideri Şi Cinping Mart ayı içinde iki kez bir araya gelmişti.