Çin, Güney Çin Denizi'ne bombardıman uçakları yerleştirdi

Çin'in bugün gerçekleştirdiği askeri tatbikat kapsamında Güney Çin Denizi adasına bombardıman uçaklarını yerleştirdiği bildirildi.

Çin'in Güney Çin Denizi adasına bombardıman uçaklarını yerleştirdiği belirtildi.

BBC'de yer alan habere göre, Çin tatbikat yapmak üzere bombardıman uçaklarını adaya indirdi. Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tatbikat kapsamında verilen savunma eğitimlerinin, hedeflerin engellemesi ve yaşanacak olası bir gerçek bir savaşta, cesareti ve kapasiteyi artırması açısından önem taşıdığı ifade edildi.

Daha önce savaş uçaklarını Woody Adası'na yerleştiren Çin'in ilk defa bombardıman uçaklarını Güney Çin Denizi adasına çıkardığı belirtiliyor.