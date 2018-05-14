Çin dünyanın en büyük amfibik uçağını geliştirdi

Çin'in 2022 yılına kadar dünyanın en büyük amfibik uçağını geliştirdi. Uçağın teslim tarihi 2022.

Çin, AG600 isimli yerel bir amfibik uçak geliştirdi. Dünyanın en büyük amfibik uçağı olan AG600'ün 2022 yılında alıcılara teslim edilmeye başlanması bekleniyor.

Xinhua'nın haberine göre AG600 "orduyu modernleştirme" planının bir parçası olarak geliştirildi.

Uçağın geliştirilmesinin sekiz yıl kadar sürdüğü, Boeing 737 boyutlarındaki amfibik uçağın orman yangınlarında ve deniz kurtarma operasyonlarında kullanılabileceği belirtiliyor.

4 bin 500 kilometre menzili olan uçağın, deniz arama kurtarma operasyonları sırasında 50 kişiyi taşıyabildiği, 12 ton suyu 20 saniyede yükleyerek yangın söndürmede kullanabildiği aktarılıyor.

Çin hükümeti ve Çinli şirketlerin uçaktan 17 adet almak için sipariş verdiği bildiriliyor.