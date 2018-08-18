Çin Dışişleri Bakanı: İstikrarı koruma çabalarınızda yanınızdayız

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin hükümetinin Türkiye’nin güvenlik ve ekonomik istikrarı koruma çabalarını desteklediğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntıları açıklandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Vang’ın, Çavuşoğlu’na Türkiye’nin içinden geçtiği süreçte "güvenliği ve ekonomik istikrarı sağlama konusunda Türk hükümetinin çabalarını desteklediklerini" ve "geçici zorlukların" üstesinden geleceğine inandıklarını söylediği bildirildi.

Çavuşoğlu ise, Türkiye'deki mevcut durumla ilgili bilgi verdiği telefon görüşmesinde hükümetin Çin ile stratejik iletişimi güçlendirmek istediğini belirterek, Çin ile karşılıklı yarara dayalı işbirliğini derinleştirmeyi, Kuşak ve Yol projesinin inşasına etkin biçimde katılmayı istediklerini ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada da dolar krizine dair Çin’den Türkiye’ye destek mesajı verilmişti.

