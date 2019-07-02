Çin devlet medyası: Erdoğan ‘Şincan halkı mutlu’ dedi

Çin devlet medyasında yer alan habere göre, Erdoğan Şincan bölgesindeki halkın mutlu bir yaşam sürdüğünü söyledi. Dışişleri Bakanlığı'nın Şubat ayında yaptığı 'Çin makamlarını, Uygur Türklerinin temel insan haklarına saygı göstermeye ve toplama kamplarını kapatmaya davet ediyoruz' açıklaması Çin'in büyük tepkisine yol açmıştı.

Çin devlet medyası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Şincan bölgesindeki halkın mutlu bir yaşam sürdüğünü söylediğini duyurdu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşen Erdoğan'ın “Çin’in Şincan bölgesindeki insanların ülkenin kalkınma ve refahı içinde mutlu bir yaşam sürdükleri gerçektir. Türkiye, Türk-Çin ilişkilerindeki uyumu kimsenin bozmasına izin vermez. Türkiye aşırılığa kesin bir biçimde karşıdır ve Çin ile karşılıklı siyasi güveni ve güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi arzu etmektedir” dediği aktarıldı.

Çin devlet televizyonunun haberine göre, Şi Cinping de terörle mücadelede işbirliği konusunda iki ülkenin pratik adımlar atması gerektiğini belirtti. Haberde Şi’nin ayrıca Erdoğan’a “Türkiye’de Çin karşıtı faaliyetlere girişecek güçlere izin verilmeyeceği” konusundaki sözlerinden ötürü teşekkür ettiği belirtildi.

Çin’in Şincan bölgesinde yaşayan Uygurlara karşı ayrımcılık ve baskı yaptığı iddiaları uzun süredir batı tarafından dile getiriliyor. Çin, bölgede İslamcı terörizmle mücadele için eğitim merkezleri oluşturduğunu belirtirken, batı basınında sözkonusu merkezler “toplama kampı” iddiasıyla yansıtılıyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın geçen Şubat ayında yaptığı açıklama da Çin'in tepkisine yol açmış, Çin Dışişleri sözkonusu açıklamayla ilgili gerekli girişimleri başlattıklarını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada, Çin’in Şincan Özerk Bölgesi’nde bir kişinin cezaevinde öldüğü iddia edilerek “Çin makamlarını, Uygur Türklerinin temel insan haklarına saygı göstermeye ve toplama kamplarını kapatmaya davet ediyoruz” denilmişti.

Çin medyası öldüğü iddia edilen kişinin hayatta olduğuna dair bir video yayımlamış ve Çin Dışişleri, Türk Dışişleri'nin açıklamasıyla ilgili resmi girişim başlattıklarını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Şubat ayında Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, "Çin'in Uygur Türkleri ile diğer Müslüman azınlıklara yönelik hak ihlallerinin ciddi endişe kaynağı olduğunu" iddia etmesi Çin'in tepkisine yol açmıştı.