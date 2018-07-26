Çin Devlet Başkanından 'ticarette tek taraflılığı' reddetme çağrısı

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkelerinin oluşturduğu BRICS'in liderler zirvesi Güney Afrika'da gerçekleştiriliyor. Zirvede konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 'Küresel bir ticaret savaşı reddedilmelidir, çünkü bunda herhangi bir kazanan olmayacaktır' dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Afrika’da gerçekleştirilen BRICS Zirvesi’nde yaptığı konuşmada “küresel ticaret savaşı”nın kazananı olmayacağını savundu.

ABD’nin ek gümrük vergisi tehditlerinin arttığı bir dönemde gerçekleştirilen zirvede Çin Devlet Başkanı Şi, diğer BRICS üyesi ülkelere ticarette “tek taraflılığı” reddetme çağrısında bulundu.

Güney Afrika’nın başkenti Johannesburg’da dün başlayan ve yarın sona erecek olan BRICS zirvesinin açılış töreninde konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, “Tek taraflılığı reddetmek konusunda kararlı olmalıyız” dedi. Şi “Küresel bir ticaret savaşı reddedilmelidir çünkü bunda herhangi bir kazanan olmayacaktır” diye devam etti.

Şİ: GELİŞEN PİYASALARIN VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN ORTAK YÜKSELİŞİ DURDURULAMAZ

Tek taraflılığın ve korumacılığın yükselmekte olduğunu belirten Çin Devlet Başkanı “Çin kapılarını ardına kadar açık tutarak gelişmeye devam edecektir” dedi. Şi ayrıca gelişen piyasaların ve gelişmekte olan ülkelerin ortak yükselişinin durdurulamaz olduğunu ileri sürerek bu durumun küresel kalkınmayı daha dengeli hale getireceğini savundu.

Çin Devlet Başkanı Şi, BRICS hükümetlerini büyüklükleri ne olursa olsun uluslararası kurallara uymaya çağırdı.

GÜNEY AFRİKA DEVLET BAŞKANI: DTÖ KURALLARINA AYKIRI ÖNLEMLERDEN KAYGILIYIZ

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa da yaptığı konuşmada, zirvenin “çok taraflı ticaret sisteminin beklenmedik meydan okumalarla karşı karşıya olduğu bir zamanda” gerçekleştirildiğine işaret etti.

Ramaphosa “Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olan tek taraflı önlemlerin artışından kaygılıyız ve bu önlemlerin özellikle gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkisi bizi endişelendiriyor” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Çin’den ithal edilen 500 milyarlık ürüne ek gümrük tarifesi uygulamaya hazır olduğunu açıklamıştı. Ancak ABD’ye çelik, alüminyum ve otomobil ihracatı çok düşük seviyede olan Güney Afrika dahi konan ek gümrük vergilerinden etkileniyor.

Reuters’ın haberine göre, Güney Afrika Ticaret Bakanı Rob Davies, ABD’nin metalde getirdiği ek gümrük vergilerinden sektörle ilgili 7 bin vatandaşının zarar gördüğünü dile getirdi.

Güney Afrika’da yapılan BRICS Zirvesi’ne, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu, 19’u Afrika ülkesi olmak üzere 22 ülkenin devlet başkanı misafir olarak katıldı.

Erdoğan’ın zirve ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme yapması bekleniyor. Zirve yarın sona erecek.