Çin Devlet Başkanı’ndan orduya savaşa hazırlık çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, orduya savaşa hazırlıklarını artırma çağrısında bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, silahlı kuvvetlere savaşa hazırlıklarını artırmaları talimatını verdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyonu Başkanı olan Şi, sözkonusu talimatı Merkezi Askeri Komisyon’un dün Pekin’de yapılan toplantısında verdi.

Çin resmi haber ajansı Şinhua’nın bildirdiğine göre, Şi “Dünya yüz yılda görülmemiş büyük sorunlarla karşı karşıya ve Çin gelişme için önemli bir stratejik dönemden geçiyor” dedi.

Çin’in güvenlik ve gelişme eğilimlerinin silahlı kuvvetler tarafından doğru anlaşılması gerektiğini kaydeden Şi, ordunun “tehlikeye, krize ve savaşa karşı” uyanık olması gerektiğini söyledi.

Ordunun savaşa hazırlıklarını artırmak için kararlı bir çaba içine girmesi gerektiğini belirten Çin Devlet Başkanı, tüm güç ve kaynakların bu askeri hazırlığa odaklanması çağrısında bulundu.

Çin ordusunun beklenmedik olaylara hızlı ve etkili karşılık verme yeteneğini geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Şi, ortak operasyonlarda komuta yeteneğinin, yeni muharip güçlerin ve savaş koşullarında askeri eğitimin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Şi toplantıda ayrıca silahlı kuvvetlerin eğitimi konusunda bir seferberlik emri de imzaladı.

Çin Devlet Başkanı çarşamba günü yaptığı açıklamada da Çin'in tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden Tayvan'la yeniden birleşme için güç kullanma hakkını saklı tuttuğunu söylemişti. Şi bu açıklamayı ABD Başkanı Trump'ın Tayvan Adası'nın "güvenliğini sağlamayı" taahhüt eden "Asya İnisiyatifi Yasasını" imzalamasından sonra yapmıştı.