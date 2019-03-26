Çin Devlet Başkanı: Avrupa ile olumlu rekabet içindeyiz

Paris’te Fransa, Almanya ve AB liderleriyle bir araya gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Avrupa ile ‘olumlu bir rekabet’ içinde olduklarını söyledi. Almanya Başbakanı Merkel de Çin’in Kuşak ve Yol projesinde rol oynamak istediklerini söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İtalya ile “Bir Kuşak Bir Yol” projesi kapsamında mutabakat anlaşmasını imzaladıktan sonra Monako Prensliği ile devam eden Avrupa turunda son olarak Fransa’yı ziyaret etti.

Fransa ziyaretinin üçüncü gününde Şi, başkent Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Şi Cinping, Çin ile Avrupa’nın "birlikte ilerlediklerini” kaydetti.

Avrupa ile Çin arasında "bazı farklılıklar ve rekabet” olduğunu belirten Çin Devlet Başkanı “ancak bu olumlu bir rekabet” dedi.

Şi Cinping “Birlikte ilerliyoruz. Şüphelerin bizi geriye götürmesine izin vermemeliyiz” diye konuştu.

AFP’nin haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Çin’in “Avrupa Birliği’nin birliğine saygı göstermesi”ni isteyerek Avrupa ile Çin arasında “örnek bir ilişki” çağrısında bulundu.

Macron “Kimse naif değil ama Çin’e saygı duyuyoruz” ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Juncker ise Çin’i “rakip” olarak tanımladığı konuşmasında bu tanımın bir “iltifat” olduğunu söyledi. Juncker Avrupa’nın Çinli şirketlere sağladığı piyasa erişimini Pekin’in de Avrupalı şirketlere sağlaması gerektiğini savundu.

Çin’in “Yeni İpek Yolu” olarak da adlandırılan altyapı projesi “Bir Kuşak ve Bir Yol” projesine atıfta bulunan Almanya Başbakanı Merkel ise, “Biz Avrupalılar bunda rol oynamak istiyoruz” dedi.

Merkel “Her iki tarafta da bir parça mütekabiliyet olmalı ve bunu bulmakta biraz zorlanıyoruz” ifadesini kullandı.

AB ile Çin arasında 9 Nisan’da Brüksel’de bir zirve düzenlenecek.

