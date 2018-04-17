Çin büyümesi beklentilerin üzerinde

​Güçlü iç talep Çin’de ilk çeyrek büyümesinin yüzde 6,8 ile beklentilerin üzerine çıkmasını sağladı.

Çin, 2018 yılının ilk çeyreğinde beklentileri aşarak yüzde 6,8 büyüdü. Büyümenin beklentilerin üzerine çıkmasında güçlü iç talep ve gayrimenkul yatırımlarının etkili olduğu belirtiliyor.

Reuters haberine göre ABD ile yaşanan ticaret gerilimine ve milyarlarca dolarlık ihracata ilişkin belirsizliklere rağmen Çin yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü. GSYH artışı yüzde 6,8 oldu.

ING ekonomisti Iris Pang “İç talep çok güçlü, kentsel alanlarda güçlü bir ücret artışı var. Çin’in iç talep gücünü göz ardı etmişiz” dedi. Pang ayrıca gayrimenkul yatırımlarının da arttığını vurguladı