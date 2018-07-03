Çin borsalarında değer kaybı sürüyor: Bir günde yüzde 2,5 düşüş

Çin borsalarında sene başından beri gözlenen değer kaybı sürüyor. Cuma günü yaşanan yükselişin kısa süreli olduğu görülürken, borsalar dün yüzde 2,5 değer kaybetti.

Çin borsalarında Ocak ayından beri büyük değer kaybı yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan geçici yükselişin "satış fırsatı" olarak değerlendirildiği ve bunun ardından dün Şanghay Bileşik Endeksi'nde yüzde 2,5 düşüş görüldüğü belirtiliyor.

Dün yaşanan düşüşle birlikte Cuma günü görülen yüzde 2,2'lük artış tamamen kaybolmuş oldu. Çin'in devlet şirketlerinin de düşüşten etkilendiği bildirilirken, Çin Endüstri & Ticaret Bankası'nın Şubat ayından beri en büyük düşüşü yaşadığı aktarılıyor.

Düşüşün Çin ekonomisinin ABD'yle "ticaret savaşı"na karşı kırılganlığından beslendiği, Çin'in para birimi Yuan'ın da bu sebeple değer kaybettiği kaydediliyor.

Çin için önemi büyük olan emlak piyasasının kırılganlık göstermesi, yaşanan değer kaybına başka bir gerekçe olarak gösteriliyor.

Australia & New Zealand Banking Group'tan iktisatçı David Qu, yakın dönemde düzelme beklemediklerini aktarıyor. Şanghay Bileşik Endeksi'nin geçtiğimiz 15 günde yalnızca 4 kez yükseldi, ancak bu yükselişlerin daha büyük düşüşlerle sonuçlandığı gözleniyor.

Sene başından beri Şanghay Bileşik Endeksi'ndeki değişim (Kaynak-Bloomberg) :