Çin borsalarında 514 milyar dolar değer kaybı

ABD ile Çin arasındaki 'ticaret savaşı' sonrasında Çin borsaları 514 milyar dolar değer kaybı yaşadı.

ABD ile Çin arasında başlayan "ticaret savaşı"nın etkileri görülmeye devam ediyor. Çinli şirketlerin hisse değerlerinde büyük düşüş yaşanırken, toplam değer kaybının 514 milyar dolara vardığı belirtiliyor.

Bu rakamın İsveç ekonomisinin tamamına denk olduğu aktarılırken, Şanghay Bileşik Endeksi'ndeki değer kaybının Ocak ayına oranla yüzde 19 olduğu bildiriliyor.

Çin borsaları 2015 yılında büyük düşüş yaşamış, bunun ardından iki yılda yüzde 34 yükseliş görmüştü.

Ticaret savaşıyla birlikte parasal sıkılaşmanın da hisse değerlerinin düşüşünde etkili olduğu söyleniyor.