Çin, Bitcoin madenciliğini yasaklamaya hazırlanıyor

Sanal para birimi Bitcoin ticaretini sınırlandıran Çin, Bitcoin madenciliğini de yasaklamayı planlıyor.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) tarafından dün yayımlanan raporda sınırlandırmak veya ortadan kaldırmak istenen sektörler listesinde Bitcoin madenciliği de yer aldı.

Komisyonun raporunda Bitcoin madenciliğinin yasaklanması hakkında net bir tarih verilmedi ancak 7 Mayıs'a kadar halkın bu konudaki görüşlerine başvurulacağı belirtildi.

Euronews'un aktardığına göre, uzmanlar bu gelişmenin kripto para birimine sıcak bakmayan Çin hükümetinin görüşünü yansıttığını ifade ediyor.

Kripto para birimlerini ve bu yöntemle yatırım toplayan ICO’ları yasaklayan Çin, finansal risk içerdikleri gerekçesiyle yabancı kripto para borsalarına da erişim engeli getirmişti.

Çin'in dijital paralara getirdiği kısıtlamaların Bitcoin madencilerine yansıması sonrası sektördeki bazı "oyuncular" faaliyetlerini ülke dışına taşımaya başladı.

Bir Bitcoin üretim işlemi olan Bitcoin madenciliği (BTC Mining) finansal transferleri sağlayan, yapılan finansal işlemleri onaylayan ve blockchain (Blok Zinciri) teknolojisiyle yeni Bitcoin’lerin üretimini sağlayan bir yapıdır.