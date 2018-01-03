'Çin, başka ülkenin lideri olmak niyetinde değil'

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, Çin'in başka bir ülkeye liderlik yapmak veya başka ülkenin yerini almak istemediğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, Çin'in başka bir ülkeye liderlik yapmak veya başka ülkenin yerini almak istemediğini belirtti.

Çin Uluslararası Radyosu'nun aktardığına göre; ABD'nin düşünce kuruluşu Eurasia Grubu tarafından kısa süre önce yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında tüm dünya jeopolitik açıdan gerilemeye devam edecek. Açıklamada, ''Çin'in ABD'nin arkasında bıraktığı küresel liderlik boşluğunu doldurmaya çalıştığı ve bu durumun 2018 yılında dünyanın karşı karşıya kalacağı en büyük risk'' olduğu ifade edildi.

Gıng Şuang, ÇKP 19. Ulusal Kongresi'nde yeni döneme giren Çin diplomasisi için yeni hedeflerin belirlendiğinin, yani Çin'in yeni tip uluslararası ilişkiler sağlamayı hedeflediğinin altını çizdi.

Sözcü, Çin'in istişare, birlikte inşa etme ve paylaşıma dayalı küresel yönetişimden yana olduğunu, uluslararası arenada hiçbir ülkeye liderlik yapmayı veya bir başka ülkenin yerine geçmeyi planlamadığını sözlerine ekledi.