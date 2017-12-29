Çin Afrika’da etkisini artırıyor

Çin’in resmi haber ajansı Şinhua'nın dün yayımladığı yazı ülkenin Afrika’daki askerî ve ekonomik varlığına dair birçok örnek sunuyor.

Çin’in resmi haber ajansı Şinhua tarafından dün yayımlanan bir yazı ülkenin Afrika’da artan etkisini ortaya koyuyor. Li Şengciang imzalı yazı, 2013 yılında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından başlatılan Kuşak ve Yol İnisiyatifi (Belt and Road) sonrasında atılan adımlarla ülkenin Afrika’da artan etkisini gözler önüne seriliyor.

Şengciang yazısında, şu günlerde Afrika’da gezen bir kimsenin Çinlilerin (turistler, iş insanları, barış koruyucuları, tıbbi personel ya da Çinli işletmelerin çalışanları vb.) varlığını fark etmemesinin çok zor olduğunu söylüyor. Kıtanın hangi ülkesinde bulunurlarsa bulunsunlar Çin’den giden bu insanları ülkelerinin Afrika’ya yönelik “içtenlik, gerçek sonuçlar, yakınlık ve iyiniyet” politikasının uygulayıcıları olarak niteliyor.

ZEYTİN DALI MI?

Yazara göre; Çin dünya sahnesinin merkezine yaklaşırken Afrikalılara “dostluğun zeytin dalı”nı uzatıyor ve “Afrika kalkınmasının yürütücü gücü olarak hizmet veriyor”.

Şengciang’ın yazısı kıtada Çin’in artan varlığı ve etkisine dair pek çok örnek ve veri sunuyor.

Afrika çevresindeki ilk turunu tamamlayarak 26 Kasım’da Doğu Afrika’da Tanzanya’nın Dar Es-Selam limanından ayrılan Çin’in deniz hastanesi “Barış Gemisi”nin faaliyetleri bunlardan biri. Yazar, yaklaşık 100 gün süren seyahat boyunca Cibuti, Sierra Leone, Gabon, Kongo Cumhuriyeti, Angola, Mozambik ve Tanzanya limanlarına uğrayan gemide toplam 52 bin kişiye tıbbi işlem yapıldığını belirtiyor.

Ağustos ortalarındaysa Batı Afrika’da Sierra Leone’nin başkenti Freetown’da yaşanan sel felaketi ve toprak kayması sırasında olay yerine giden ilk kurtarma timinin bölgedeki Çinli işletmelerce oluşturulduğunu kaydeden yazar, aynı olayda bir grup Çin askerî tıp uzmanının da görev yaptığını belirtiyor.

ÇİN’İN İLK ASKERİ ÜSSÜ: CİBUTİ

Ülkesinin “barış ve istikrarı koruma”da da Afrika’yla işbirliğinde bulunduğunu ileri süren yazar, 1 Ağustos’ta açılan Çin’in yurtdışındaki ilk askeri üssü olan Somali Yarımadası’nda Cibuti askeri üssünü örnek gösteriyor. Yazıya göre bu üs, Çin ordusunun Aden Körfezi ve Somali sularındaki insani yardım ve koruma misyonlarını kolaylaştırıyor.

Güney Sudan, Mali ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde halkın BM Barış Gücü askerleri arasında en iyi karşıladıklarının Çinli askerler olduğunu ifade eden yazar, bu askerler için “Birleşmiş Milletler’in verdiği görevlerini yerine getirmelerinin yanı sıra yerel halkın sorunlarını çözmek için de ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar” ifadelerini kullanıyor. Öyle ki yazara göre bu askerlerin yerel halktan en sık duyduğu söz “Çin, iyi!” imiş.

KITADA ÇİN YATIRIMLARI

Sosyal ve ekonomik büyüme çabasındaki Afrika ülkelerine Çin’in yaklaşımının “onlara yalnızca balık vermek değil balık tutmayı da öğretmek” olduğunu ileri süren Şinhua yazarı, Çin’in kıtadaki ekonomik işletmelerinden örnekler sıralıyor.

Buna göre Kenya’nın başkenti Nayrobi ile ülkenin doğusundaki liman şehri Mombasa’yı birbirine bağlayan ve Çinliler tarafından yapılan demiryolu Mayıs sonunda faaliyete geçti. Demiryolu bugüne kadar 600 bin yolcu taşıdı.

2 Kasım’da Batı Afrika’nın en büyük hidroelektrik santrali Fildişi Sahili’ndeki Soubre’de açıldı. Sassandra nehrindeki Çin yapımı santral Çin-Afrika Altyapı ve Sınai İşbirliği’nin amiral projesi olarak biliniyor.

AFRİKA ÜLKELERİNE ‘EKONOMİDE ÇİN’DEN ÖĞRENİN’ TAVSİYESİ

Temmuzda yapılan 29. Afrika Birliği zirvesinde konuşan BM Genel Sekreter Yardımcısı Emine Muhammed Afrika ülkelerini, kıtanın entegrasyon sürecini hızlandırmak için, Çin’in Bir Kuşak ve Bir Yol inisiyatifindeki “tarihi fırsattan yararlanmaya” çağırmıştı.

Zira yazıya göre Afrika’nın mucizevi bir ekonomik büyüme sergileyen ülkesi Etiyopya’nın Çin’inkine benzer bir kalkınma yolu izlediği söyleniyor. Ruanda, Kenya, Uganda ve Angola’nın da dikkatlerini giderek daha çok Çin’e yönelttikleri savunulan yazıda, Financial Times’ın bir raporundan alıntıyla “Çin’in yolundan öğrenen Afrika ülkeleri ekonomik büyüme anlamında genel olarak diğerlerinden daha iyi iş çıkardılar” ifadelerine yer veriliyor.

Afrika Ekonomik Araştırma Konsorsiyumu İcra Direktörü Lemma Senbet’in yakın zamanda Şinhua’ya verdiği bir röportajda Çin-Afrika ortaklığının karşılıklı saygı ve ortak amaçların takibi çerçevesinde gerçekleştiği yolundaki görüşüne yer verilen yazıda Senbet’in şu sözleri vurgulanıyor: “Afrika ülkeleri ekonomik çeşitlendirmeye, bölgesel entegrasyona ve siyasi kurumları güçlendirmeye giriştiklerinde Çin’den öğrenebilirler.”

KUŞAK VE YOL İNİSİYATİFİ

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından önerilen Kuşak ve Yol İnisiyatifi eski İpek Yolu üzerinde ve onun ötesinde Asya’yı Avrupa ve Afrika ile bağlayacak ticaret ve altyapı ağları kurmayı amaçlıyor. İnisiyatif, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu’nu bir araya getirirken bir rota Çin’den Avrupa’ya diğeriyse Çin’in doğu sahil şeridinden Hint Okyanusu’na uzanıyor.