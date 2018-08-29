Çin, Afganistan'da askeri eğitim kampı kuruyor

Çin'in, 'terörle mücadele'de komşu ülkeye destek amacıyla Afganistan'da bulunan Wakhan Koridoru'nda yeni askeri eğitim kampı inşa etmeye başladığı bildirildi. İnşanın tamamlanmasının ardından Çin'in bölgeye bir tabur büyüklüğünde askeri birlik yollayacağı belirtildi.

Çin, Afgan askerleri için iki ülkeyi birleştiren Wakhan Koridoru'nda eğitim kampı inşa etmeye başladı. Çin'in bu hamleyle komşu ülkeye "terörle mücadele"de destek sağlamayı amaçladığı bildirildi.

Kampın inşasının tamamlanmasının ardından Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Wakhan Koridoru'na bir tabur askeri personel yollamayı planladığı söyleniyor.

350 km uzunluğundaki Wakhan Koridoru, Afganistan'ın kuzeyde bulunan eyaleti Bedehşan'dan Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne kadar uzanıyor.

Bu hamleyle Çin, modern tarihinde ilk kez Afganistan'a asker göndermiş olacak.

Çin'in “Bir Kuşak, Bir Yol” projesiyle birlikte güvenlik konusunda Afganistan'a daha fazla önem vermeye başladığı belirtiliyor.

Çin, ilk yurtdışı askeri üssünü geçen yıl Cibuti'de kurmuştu.

Çin'in Afganistan'a son üç yılda 70 milyon doların üzerinde askeri destek sağladığı aktarılıyor.