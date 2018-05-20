'Çin ABD'ye ticaret açığı için öneride bulunmadı, taviz vermedi'

Çin'le ABD arasındaki görüşmelerde ticaret açığı sebebiyle ABD'ye taviz verilmediği ve 'öneride bulunulmadığı' açıklandı.

ABD ve Çin arasında ticaret açığı sebebiyle görüşmeler devam ederken, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lu Kang konuyla ilgili açıklama yaptı.

Global Times'ın aktardığına göre Çin'in açığın azaltılması için ABD'ye öneride bulunduğu yönündeki haberleri değerlendiren Lu Kang, bunların "doğru olmadığını" söyledi.

ABD'ye taviz verilmediğini ve "öneride bulunulmadığını" belirten Lu, ikili görüşmelerin "yapıcı" biçimde sürdüğünü belirtti.

Adı verilmeyen Çinli bir yetkiliyse, "Pekin'deki son ticaret görüşmeleri Çin'in ABD'nin sert önkoşullarıyla görüşme yapmayacağını gösterdi" diye konuştu.

Reuters, Çin'in ABD'ye açığın 200 milyar dolar azaltılması için öneride bulunduğunu iddia etmişti.