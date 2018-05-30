Çin ABD'nin 'ticaret savaşı'na karşı diplomatik temasları artırdı

Çin, ABD'nin 'ticaret savaşı'na karşı Asya ve Avrupa ülkeleriyle diplomatik temaslarını artırarak destek bulmaya çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e karşı "ticaret savaşı" tehdidinde bulunmuş, pek çok kalemde gümrük vergilerini artırmıştı.

Wall Street Journal'ın haberine göre Çin diğer ülkelerle görüşmeler gerçekleştirerek ABD'ye karşı destek bulmaya çalışıyor.

Çin'in görüştüğü ülkelerin büyük bölümünün Avrupa ve Asya'da olduğu, bu ülkelerin Çin'in kendi pazarlarını yabancı şirketlere daha fazla açma vadi sebebiyle Çin'le işbirliği istediği bildiriliyor.

Beyaz Saray açıklamasında Çin'den 50 milyar dolarlık ithalata yüzde 25 vergi getirileceği, listenin son halinin 15 Haziran'da açıklanacağı duyurulmuştu.

ABD, Çin'le ticaret açığını azaltmak isterken, iki ülke arasındaki görüşmelerde istenen sonuç alınamamıştı.