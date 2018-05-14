Çin, ABD'li çip üreticisi Qualcomm'a vize verecek mi?

ABD ile Çin arasındaki 'ticaret savaşları'nın önemli alanlarından biri de teknoloji, özellikle de çip teknolojisi, bilgi-iletişim teknolojileri üzerinden yürüyor. ABD bir yandan donanım ürünlerinde Çin'e bağımlılığı nedeniyle kendi şirketlerinin zarar görmesini engellemeye çalışırken diğer yandan Çinli şirketlerin ABD'deki şirket satın almalarını didik didik ediyor. Benzer bir yaklaşımın Çin tarafında da olduğunu gösteren son örnek Amerikan çip üreticisi Qualcomm'un Çinli NXP'yi alma girişiminin yarattığı tartışmalar oldu.

Çin Ticaret Bakanlığı, Qualcomm'un NXP'yi devralmak için yaptığı 44 milyar dolarlık teklif için henüz karar vermezken, Çinli şirketler anlaşma kabul edildiği takdirde işlerin kötüleşmesinden endişe ediyor.

Bloomberg'in haberine göre Çin, ABD'li çip üreticisi Qualcomm Inc'in (QCOM.O) NXP Semiconductors NV'yi (NXPI.O) devralmak için yaptığı 44 milyar dolarlık teklifi incelemeye devam ediyor.

Çin Ticaret Bakanlığı, yerel şirketlerin zarar görmemesi çabasındayken, bakanlıktan anlaşmayı ve Qualcomm'un sunduğu önerileri değerlendirme sürecini hızlandırması isteniyor. Yerel şirketler ise anlaşmanın Qualcomm'un mobil ödemeler ve otonom araba gibi alanlarda önünü açacağına dair endişelerini dile getirdi.

Qualcomm, devir anlaşması için Nisan ayında yeniden başvuru yaparak denetleyici otoritelere karar vermeleri için daha fazla zaman tanımıştı. Ticaret Bakanlığı ise ayın sonlarına doğru Qualcomm'un sunduğu önerileri yetersiz bularak, şirketin NXP'yi devralması için daha fazlasını yapması gerektiğini savunmuştu.

Anlaşmanın onaylanmasının belirsiz bir süreçte olduğu ve hala ertelenebileceği belirtiliyor.

QUALCOMM'UN BROADCOM'A SATIŞI ENGELLENMİŞTİ

Qualcomm'un birkaç ay önce Singapur merkezli Broadcom'a satılması gündeme gelmiş, ABD yönetiminin oluşturduğu komitenin onaylamaması nedeniyle satış iptal edilmişti. Sonrasında Broadcom merkezini Singapur'dan ABD'ye taşıdı.

ABD iş dünyasının yabancı bir kişinin veya şirketin kontrolüne girip girmeme durumlarını, anlaşmaların ulusal çıkarları zedeleyip zedelemediğini incelemekle görevli olan CFIUS (ABD'de Yabancı Yatırımlar Komitesi) adlı komite, Qualcomm-Broadcom anlaşmasının 5G teknolojilerinin yabancı şirketlerin eline geçerek ulusal bir tehdide yol açacağını açıklamıştı.

Broadcom ve Qualcomm Çinli Huawei’nin ana tedarikçileri durumunda. ABD’nin Broadcom’a karşı çıkışında söz konusu teklifin Çin’e ve Huawei’ye yarayabileceği yönündeki değerlendirmelerin de etkili olabileceği ileri sürüldü.