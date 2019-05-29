Çin: ABD para politikalarımızı yargılayacak konumda değil

ABD Hazine Bakanlığı'nın Kongre raporunda yer alan ticaret ortaklarının para politikalarını yakından takip etme önerisine Çin'den tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lu Kang, ABD'nin diğer ülkelerin para politikalarını tek taraflı değerlendirebilecek konumda olmadığını belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı'nın Kongre raporunda, Çin'in de dahil olduğu dokuz önemli ticaret ortağının para politikalarının yakından takip edilmesi gerektiği belirtildi. Almanya, Japonya ve Güney Kore'nin de bulunduğu listeye Malezya, İrlanda, İtalya, Singapur ve Vietnam'ın eklendiği açıklandı.

ABD Hazine Bakanlığı, başlıca ticaret ortaklarından hiçbirinin 2015'ten bu yana geçerli olan yasal kriterleri karşılayamadığını açıkladı.

ÇİN: ABD YARGILAYACAK KONUMDA DEĞİL

Konuya ilişkin sorulara yanıt veren Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lu Kang, ABD'nin diğer ülkelerin para politikalarına ilişkin tek taraflı değerlendirmelerde bulunmayacağını belirterek ABD'nin bu tür yargılamalara gidecek konumda olmadığını ifade etti.