Çin ABD otomobillerine ek vergileri 3 aylığına kaldırdı

Çin Maliye Bakanlığı, ABD otomobillerine ek vergilerin 3 aylığına kaldırılacağını duyurdu.

Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD'den getirilen otomobillerde uygulanan misilleme vergilerinin geçici olarak kaldırılacağı belirtildi.

Buna göre Çin, ABD'den ithal edilen otomobil ve otomobil parçalarında 1 Ocak'tan itibariyle üç ay geçerli olacak şekilde ek verileri kaldıracak.

AMAÇ 'FİKİR BİRLİĞİNİN UYGULAMAYA GEÇİRİLMESİ'

Çin, misilleme olarak ABD'den getirilen otomobillere yüzde 25 ek vergi uygulamasına geçmişti.

Açıklamada, söz konusu adımın iki ülkenin liderleri tarafından sağlanan fikir birliğinin uygulamaya geçirilmesi için atıldığı belirtildi.

ABD-ÇİN GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

ABD ile Çin, ticaret konusunda henüz anlaşmaya varamazken, tarafların konuyla ilgili görüşmeleri devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Çin'e karşı ticaret açığını azaltmayı hedefliyor. Bunun için Çin'den kimi tavizler istiyor.