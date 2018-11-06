Çin ABD ile ticaret görüşmelerini yeniden başlatmak istiyor

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Vang Çişan, ABD ile ticaret görüşmelerini yeniden başlatmak istediklerini söyledi. Ticaret geriliminin ardından Çin'in ABD'den kimi ürünleri satın almayı neredeyse durdurduğu bildiriliyor.

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Vang Çişan, ABD ile ticaret geriliminden iki tarafın da zarar gördüğünü, bu sebeple ticaret görüşmelerini yeniden başlatmak istediklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği gümrük vergilerine Çin de aynı şekilde karşılık vermiş, Çin tarafı geçmiş görüşme taleplerini tek taraflı yaptırımlar sebebiyle sonlandırmıştı.

TRUMP VE Şİ AY SONUNDA GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Şi Cinping ile ay sonunda görüşme gerçekleştirecek. Trump, anlaşmaya varılmaması durumunda Çin'e 267 milyar dolarlık daha gümrük vergisi getirebileceğini açıklamıştı.

Singapur'da düzenlenen Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu'nda konuşan Vang, "Hem Çin hem de ABD ticaret ve iktisadi konularda daha fazla işbirliği görmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Vang, "Çin tarafı ABD ile karşılıklı kaygı yaratan konularda görüşmeye ve ticaret konusunda iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüm bulmaya hazır" diye konuştu.

'ADİL BİR ANLAŞMA OLURSA KABUL EDECEĞİZ'

Ay sonunda Arjantin'de G20 zirvesinde Şi ile görüşecek olan Trump, Çin'in anlaşma istediğini açıkladı.

Ancak Trump, "Eğer doğru anlaşmayı yapabilirsek, adil bir anlaşma olursa, bunu yapacağız. Yoksa anlaşma olmayacak" ifadelerini kullandı.

ÇİN TRUMP'IN TABANINI HEDEF ALIYOR

New York Times'ın haberine göre ABD'nin en fazla soya fasulyesi sattığı ülke olan Çin, soya alımını yüzde 94 azalttı.

Tarım ürünleri ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminde özel önem taşıyor.

Çin'in ABD'ye getirdiği yaptırımlarda Trump'ın tabanını hedef almaya çalıştığı, bu sebeple Trump'ın seçmenlerine zarar verecek adımlar attığı belirtiliyor.

Trump'ın kişisel olarak önem verdiği ABD ara seçimleri yaklaşırken, ABD-Çin ticaretinin seçimleri etkileyebileceği söyleniyor.

ARA SEÇİMLER GERİLİMİ AZALTACAK MI?

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin, ara seçimlerde Demokratların zafer kazanması durumunda da azalmayacağı söyleniyor.

Yahoo Finance'den Krystal Hu'nun aktardığına göre Demokratların ABD Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk kazanması durumunda ticaret gerilimi daha da yükselebilir.

Trump'ın ABD Kongresi'ni ve ABD Temsilciler Meclisi'ni kontrol edememesi durumunda yasamaya değil, kendi yetkisinde olan konulara odaklanacağı, ticaretin de bunlardan biri olduğu söyleniyor.

DEMOKRATLAR 'TİCARET SAVAŞINA' KARŞI MI?

Peterson Institute for International Economics'ten Gary Hufbauer, ABD Kongresi'nde genel kanının Çin'e karşı sert adımlar atmak yönünde olduğunu belirtiyor.

Hufbauer, Demokratların "taktiklerinin daha iyi olabileceğini" ancak Demokratlar liderlerin de Çin'e karşı tutumunun farklı olmadığını ifade ediyor.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, Çin'i "ABD fikri mülkiyetlerini çalmakla" suçlarken, Trump'ın gümrük vergilerini övüyor.

Schumer'in Çinli şirket ZTE'ye yaptırımların kaldırılmasını da eleştirdiği bildiriliyor.