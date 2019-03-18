Çin 5G teknolojisiyle ilk uzaktan beyin ameliyatını gerçekleştirdi

Çinli bir cerrah 5G teknolojisini kullanarak 3 bin kilometre uzaktaki bir hastaya dünyanın ilk uzaktan beyin ameliyatını yaptı.

Dünyanın ilk uzaktan beyin ameliyatı 3 bin kilometre uzaklıktaki bir parkinson hastasına Çin’de Ling Zhipei adlı bir cerrah tarafından 5G teknolojisiyle yapıldı.

Çin basınında yer alan haberlere göre doktor Ling Zhipei cumartesi günü gerçekleştirdiği ameliyatta 3 bin kilometre uzaklıktaki bir hastanın beynine bir nörostimülatör yerleştirdi.

Ameliyatı yapan cerrah Pekin’deki PLAGH Hastanesi’nde bulunan aletleri 3 bin kilometre uzaklıktaki Hainan Adası'nın güneyindeki bir klinikten yönetti. Ameliyatın 3 saat sürdüğü ve başarılı olduğu bildirildi.

Çin medyası ameliyatın Huawei’nin geliştirdiği yeni nesil 5G ağına bağlı bir bilgisayar üzerinden gerçekleştirildiğini yazdı.

Cerrah Ling sözkonusu teknolojinin gerçek-zamanlıya yakın bir bağlantı sağladığını belirterek “Hastanın 3 bin kilometre uzakta olduğunu güçlükle anlardınız” diye konuştu.

4G teknolojisinin uzaktan ameliyatlara video ve uzaktan kontrol gecikmeleri nedeniyle uygun olmadığı belirtilirken 5G teknolojisiyle bu sorunun aşılacağı ifade ediliyor. Sözkonusu teknolojinin savaş alanlarında ve ulaşılması zor bölgelerdeki hastalara acil tıbbi müdahaleyi mümkün kılacağı belirtiliyor.

Çin 5G teknolojisiyle çalışan dünyanın ilk uzaktan cerrahi ekipmanını ocak ayında bir test hayvanı üzerinde denemişti. Sözkonusu operasyonda Fujian eyaletindeki bir doktor, uzak bir bölgedeki bir test hayvanının karaciğerini almıştı.

