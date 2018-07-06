Çin 287 yabancı şirketten yalnızca birini yatırıma ikna edebildi

Çin hükümetinin 287 yabancı şirkete yaptığı 'yatırım artırma' çağrısına yalnızca bir şirketten olumlu yanıt geldi.

Çin hükümeti ülkede işlem yapma yetkisi olan 287 yabancı yatırım kuruluşuna ülkenin borsasına yapılan yatırımı artırma çağrısı yaptı. Ancak bu çağrıya yalnızca bir şirket uydu.

Güney Koreli KB Asset Management Co, 1 milyar dolarlık yatırım kararı alırken, aralarında Goldman Sachs, JPMorgan, HSBC ve UBS'nin de bulunduğu diğer 286 firma pozisyonlarını değiştirmedi.

Çin merkez bankası ve ilgili kurumları, yabancı yatırım kuruluşlarının ülkenin borsasında işlemlerini kolaylaştıran adımlar atmıştı. Bu yolla 287 şirketten toplamda 100 milyar doların üzerinde kaynak elde edilmişti.

ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimi ve Çinli firmalara getirilen kimi sınırlamalar, Çinli şirketlerin hisse değerlerinin değer kaybetmesine yol açıyor.

Şanghay Bileşik Endeksi geçtiğimiz hafta iki yılın en düşük seviyesine gerilerken, yuan da ABD doları karşısında yüzde 3 değer kaybetmişti.

İnşaat sektöründe yaşanan kriz ve ticaret gerilimleri sebebiyle Çin borsalarında düşüşün sürmesi bekleniyor.