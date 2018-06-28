Çimento devi Lafarge IŞİD’e yardımla suçlanıyor

2013-2014 yılları arasında Suriye’de IŞİD’in kontrol ettiği bölgelerde cihatçıları fonlamakla suçlanan Fransız çimento devi Lafarge’a insanlığa karşı suç işlemekten dava açıldı.

Dünya çimento devlerinden Fransız markası Lafarge’a 2013-2014 yılları arasında Suriye’nin kuzeyinde IŞİD kontrolünde bulunan yerlerdeki faaliyetleri ile IŞİD’i fonlamak ve insanlığa karşı suç işlemekten dava açıldı. Mahkeme kaynaklarının verdiği bilgilere göre savaş süresince işleyen ambargoyu delmek ve insanların hayatını tehliye atmak suçlarından da yargılanan Lafarge’a yöneltilen suçlamalar 2017 yılında Paris Savcılığı tarafından başlatılmıştı.

Şirketin eski CEO’su Bruno Lafont ve sekiz eski yöneticinin suçlandığı davada şirketin çıkarlarını korumak için IŞİD yöneticileri ile görüşmek de yer alıyor.

CHARLİE HEBDO SALDIRISI GERÇEKLEŞİRKEN IŞİD İLE PAZARLIK

İlk defa Fransa’nın ana akım gazetlerinden Le Monde’un 2016 yılında dile getirdiği iddialara göre Suriye'nin kuzeyindeki Celabiye kentinde bir çimento fabrikası bulunan Lafarge, IŞİD'in 2013 yılında bölgeyi kontrolü altına almasının ardından, fabrikanın faaliyetlerini sürdürebilmesi için IŞİD'e maddi ödemede bulunduğu söylenmişti. 2013 öncesinde fabrikaların güvenliğinin Kürt askeri güçleri tarafından sağlanırken çimento yapımı için gerekli kalkerin Kürt işadamlarında alındığı biliniyor. Charlie Hebdo saldırısının gerçekleştiği 7 Ocak 2015’te IŞİD ile pazarlık masasına oturduğu iddia edilen şirket hakkında geçmişte de pek çok "savaş yolsuzluğu" haberi bulunuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin kent merkezine girdiği günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilen iddialara göre YPG güçlerinin kullandığı tünellerin Lafarge tarafından sağlanan çimentolar ile yapıldığı söylenmişti.