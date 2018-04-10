Cihatçıların Alman pasaportları geri alınacak

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephan Mayer, öncelikle çifte vatandaş olan radikal İslamcıların pasaportlarına el koymayı planladıklarını söyledi.

Almanya cihatçılardan Alman pasaportlarını geri almaya hazırlanıyor.

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephan Mayer, cihatçıların sahip oldukları Alman pasaportlarına el konulacağını açıkladı.

Der Westen'in haberine göre Mayer, bu yıl meclise sunulması beklenen yeni yasa tasarısına göre öncelikle çifte vatandaş olan radikal İslamcıların pasaportlarına el koymayı planladıklarını söyledi.

Haberde ayrıca Almanya İçişleri, Bayındırlık ve Yurt Bakanı Horst Seehofer'in "güvenli ülkeler" listesini genişletmek istediği, bu sayede söz konusu ülkelerden yapılacak olan sığınma başvurularının daha hızlı bir şekilde işlemden geçmesinin sağlanacağı kaydedildi. Listeye eklenmesi planlanan ülkelerin Gürcistan, Ermenistan, Tunus, Cezayir ve Fas olduğu öğrenildi.

Daha önce Almanya'nın Ortadoğu'dan en çok göç alan Bavyera Eyaleti Başbakanı olan Horst Seehofer, göç konularına yönelik katı tutumuyla biliniyor.

Almanya'da anayasaya göre vatandaşlıktan çıkarmanın yasak olması sözkonusu yasa tasarısıyla ilgili tartışmalara yol açıyor.