Cihatçılardan kurtarılan kasabalarda siviller orduya katılmak istiyor

Suriye'nin cihatçılardan temizlenen bölgelerinden Doğu Kalemun'da siviller 'ülkenin geri kalanını kurtarmak' için orduya katılmak istiyor.

Doğu Kalemun'u cihatçılardan temizleyen Suriye ordusu, bölgede sivillerin orduya katılma talebi üzerine askere alma merkezleri açtı.

Rossiya Segodnya muhabirinin aktardığına göre Doğu Kalemun'daki siviller "ülkenin geri kalanını kurtarmak" için açılan merkezlerde sıra oluyor.

Rugeyb kasabasını temsil etmekte olan Muhammed Tukmen, "insanların heyecanının anlaşılabilir olduğunu" belirterek, "Biliyorsunuz, Doğu Kalemun uzun süredir militanların kontrolü altındaydı, bugün askerlerimiz ve Rus ordusu onları buradan çıkardı, artık kenarda oturamayacağımıza karar verdik" diyor.

Tukmen, "Bugün buraya kaç insanın geldiğini görüyorsunuz, onları kimse zorlamadı. Bu kendi kararları. Suriye'de hâlâ militanların bulunduğu yerlerin bulunduğunu biliyoruz, ancak artık onlara katlanmayacağız ve ülkemizin bu hastalıktan kurtulduğundan emin olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye ordusu ve Rus güçleri Doğu Kalemun'a 25 Nisan'da girmişti.