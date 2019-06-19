Cihatçılar saldırdı, hava saldırıları yeniden başladı

Cihatçıların Hama ve İdlib'de Suriye ordusuna yönelik saldırılarının ardından, Suriye ordusu hava saldırılarını yeniden başlattı.

El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam, Hama ve İdlib'de Suriye ordusu kontrolündeki Kefr Havd ve Kesebiye kasabalarına saldırdı.

Cihatçıların saldırısının ardından bölgede yoğun çatışmalar yaşanırken, Suriye ordusu bölgeye uçak ve helikopter sevk etti.

CİHATÇILARA AİT YEDİ ARAÇ İMHA EDİLDİ

Saldırıyı püskürten Suriye ordusu, en az 25 cihatçıyı öldürürken, cihatçılara ait yedi aracı da imha etti. İmha edilen araçlar arasında iki tank bulunduğu aktarılıyor.

Çatışmalarla birlikte karşılıklı havan atışları da başladı.

SURİYE ORDUSU HAVA SALDIRILARINI BAŞLATTI

Cihatçıların saldırısının ardından Suriye Hava Kuvvetleri, Hama ve İdlib'de cihatçılara ait noktalara saldırıları yeniden başlattı.

Türkiye'yle görüşmelerin ardından hava saldırıları azaltılmış, ancak görüşmelerden bir sonuç alınamaması ve cihatçıların saldırıları üzerine yeniden hava saldırısı yapma kararı alınmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan hava saldırılarına Rusya'nın da dahil olduğu biliniyor.