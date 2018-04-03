Cihatçılar Doğu Guta'da toplama kampı kurmuş

Suriye ordusunun cihatçı gruplara karşı zaferini ilan ettiği Şam'ın Doğu Guta banliyösünde ortaya çıkardığı devasa tünel ağı, 3 yıldır bölgeyi kontrol altında tutan cihatçı grupların insanlık suçlarını da gün yüzüne çıkarıyor. Suriye yanlısı El İhbariye televizyonunun yayınladığı özel haberde, toplam 10 kilometre uzunluğuna sahip tünellerin inşasında cihatçı grupların kaçırdığı insanların çalıştırıldığı belirtiliyor.

Rusya'nın arabuluculuğunda Şam yönetimi ile anlaşmaya varan cihatçı gruplar Doğu Guta'dan ayrılarak İdlib ya da Cerablus'a sevk edilirken, Suriye ordusu bölgedeki semtleri birbirine bağlayan ve cihatçı gruplarca kullanılan, yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda bir tünel ağı buldu. Bulunan tüneller, Suriye ordusunun 2013'ten bu yana kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta'daki cihatçı grupların korkunç yöntemlerine de ışık tutuyor.

AYLARCA GÜNEŞ GÖRMEDEN ZORLA ÇALIŞTIRDILAR

Suriye yanlısı El İhbariye televizyonunun özel haberde, muhabir Rabia Dibe'ye Doğu Guta'ya bağlı Cobar'daki bir 'hapishanede' altı yıl boyunca esir tututalan bir kişi de eşlik ediyor. Tünellerin inşasında kendisi gibi cihatçı gruplar tarafından çevre semtlerden kaçırılan insanların zorla çalıştırıldığını anlatan eski esir, bazen altı ay boyunca güneş görmediğini ve militanların kendilerine sadece açlıktan ölmeyecek kadar yemek verdiğini anlattı. Doğu Guta'da bulunan cihatçı grupların elinde 3 bin kadar esir olduğu tahmin ediliyor. Bu esirler, cihatçı grupların Suriye'nin kuzeyine yollanması için varılan anlaşma kapsamında esir bırakılmıştı. Dün Suriye'nin resmi haber ajansı SANA da cihatçı gruplardan Katar destekli Rahman Kolorduları'nın İrbin semtinde ortaya çıkarılan gizli 'cezaevi'nin görüntülerini yayınladı. Ancak tam olarak kaç esirin bu tünellerde çalıştırıldığı bilinmiyor.

'GUTA'NIN ALTINDAKİ GUTA'

İhbariye muhabirinin arabasıyla gezebildiği tünel ağının yerin 35 metre altında ve yaklaşık 10 km uzunluğa sahip olduğu belirtiliyor. Hava saldırılarında yıkılmamaları için beton ve çelik kolonlarla tahkim edilen tünellerde havalandırma ve aydınlatma sisteminin yanı sıra, telefon hatlarının da bulunduğu kaydediliyor. Yer altı hastaneleri, silah, mühimmat ya da gıdaların saklandığı depolara ulaşan tünellerin Cobar, Ayn Terma, Zemelka ve İrbin gibi semtleri birbirine bağladığı da kaydediliyor. Tüneller ayırca cihatçı grupların komutanlarının evlerine kadar uzanıyor. Böylelikle cihatçı komutanlar hava saldırılarından endişe etmeksizin Doğu Guta'daki semtler arasında seyahat edebiliyordu. Tünel ağı 2013'ten beri Suriye ordusunun kuşatmasındaki Doğu Guta'da bulunan militanların nasıl beş yıl boyunca ayakta kalabildiğini de gözler önüne seriyor.

HAMAS ÖĞRETTİ

Daha önce Şam'daki bazı tünellerde, tünel kazma araçları ve gerekli elektronik cihazların bulunduğu, bunların Katar tarafından sağlandığı iddia ediliyordu. Gazze'de tünel kazma tecrübesi edinen Filistinli Hamas'ın bu tecrübesini bölgedeki cihatçı gruplara aktardığını daha önce defalarca kez Suriye yanlısı kaynaklar tarafından gündeme getirilmişti. Doğu Guta'da Hamas bağlantılı Aknaf Beytül Makdis adlı grup cihatçı gruplarla ittifak içinde Suriye ordusuna karşı savaşmıştı. Hamas'ın tünel teknolojisini aktarmada bu grubu kullandığı kaydediyor.