Cihatçılar Dera'da 3 kasabadan çekiliyor

Cihatçıların Dera'da üç önemli kasabadan çekildiği, kasabaların ordu kontrolüne geçeceği bildiriliyor.

Suriye ordusunun Dera operasyonu devam ederken, cihatçıların kimi yerlerden geri çekilmekte olduğu belirtiliyor.

Dera'da bulunan İbtaa, Tefes ve Dail kasabalarından cihatçıların çekilmesiyle birlikte, kasabalar Suriye ordusu kontrolüne geçecek.

Dera operasyonu için önem taşıyan üç kasabanın, birbirlerine komşu oldukları ve bölgenin kuzeyinde bulunduğu bildiriliyor.

Kasabaların ordu kontrolüne geçmesiyle birlikte Suriye ordusu Neva'ya yoğunlaşabilecek. Neva kasabası IŞİD hatlarına yakınlığı sebebiyle stratejik konumda bulunuyor.

Neva, Dera'daki ikinci en kalabalık kasabaydı, ancak kasaba 2014'te cihatçıların eline geçtikten sonra kasabadaki sivil nüfus büyük ölçüde azaldı.