Cihatçılar arası çatışma durmuyor: Ahrar'uş Şam kendi müttefikine saldırdı...

Ahrar'uş Şam, İdlib'de müttefiki Ceyş'ül İzze'ye karşı saldırı gerçekleştirdi. Saldırının dün gece başladığı bildiriliyor.

İdlib'de cihatçı gruplar arasındaki çatışmaların sonu gelmiyor. İdlib'i kontrol eden en güçlü gruplardan Ahrar'uş Şam'ın, müttefik gruplarından Ceyş'ül İzze'ye saldırdığı açıklandı.

Al Masdar'ın haberine göre saldırının İdlib'in güney kırsalında, Han Şeyhun kasabası yakınlarında yaşandığı bildiriliyor.

Dün gece başlayan saldırıda Ceyş'ül İzze karargahının hedef alındığı ve Ahrar'uş Şam tarafından ele geçirilen karargahta bulunan Ceyş'ül İzze üyelerinin tutuklandığı kaydediliyor.

Ahrar'uş Şam'ın, Ceyş'ül İzze'nin elinde bulunan kimi tutukluları serbest bıraktığı kaydedilirken, saldırının sebebinin "iki aile arasındaki kavga" ve "Ceyş'ül İzze'nin ateşkes ihlalleri yaparak Suriye ordusunu hedef alması" olduğu öne sürülüyor.

Ceyş'ül İzze, Ahrar'uş Şam saldırısına henüz yanıt vermedi.