CIA'in yeni direktörü Haspel Türkçe biliyor

CIA'in yeni direktörü Gina Haspel'in Türkçe bildiği açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve getirdiği Haspel hakkında işkence suçlamaları bulunuyor.

CIA'in yeni direktörü Gina Haspel’in ajanlık kariyerine ilişkin açıklama yapıldı. CIA tarafından yayımlanan belgede, Haspel’in geçmişine dair bilgi verildi.

Yayımlanan iki sayfalık açıklamada, 2014-2017 yılları arasında Avrupa birimi şefliği görevini yürüten Haspel’in, 1998-2000 yılları arasında Orta Asya’daki Rus Operasyonları Şef Yardımcısı olarak görev yaparken Türkçe ve Rusça eğitimi aldığı belirtildi.

İŞKENCEYLE SUÇLANIYOR

Haspel’in hakkında New York Times’ın da aralarında olduğu birçok gazetede Tayland’daki bir CIA hapishanesinde El-Kaide şüphelisine “waterboarding” yöntemiyle işkence edilmesine göz yumduğuna dair haberler çıkmıştı.

"Terörle mücadelesi" sebebiyle "George H. W. Bush Ödülü" alan Haspel, geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Donald Trump tarafından CIA Direktörü Yardımcısı yapılmıştı.

İsmi işkenceyle anılan Haspel'ib CIA Direktörü yapılmak istenmesi üzerine Trump'tan "tercihini yeniden değerlendirmesi" istenmişti.