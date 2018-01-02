CIA yetkilisi: Facebook, ABD ve İsrail'İn kara listelerine göre hesap yasaklıyor

Eski bir CIA yetkilisi, sosyal medyada sansürlenen hesaplar üzerinde ABD ve İsrail'in kara listelerinin etkisi olduğunu öne sürdü.

Eski CIA yetkilisi Philip Giraldi, Facebook ve diğer Silikon Vadisi şirketlerinin ABD ve İsrail'in etkisinden korktukları için Washington ve Tel Aviv'in 'istemediği' hesapların silindiğini e bu "illegal" uygulamanın bir rutne döndüğünü söyledi.

CIA'daki eski terörle mücadele uzmanı ve askeri istihbarat görevlisi Giraldi, yaptığı yorumla Facebook'un tartışmalı hesap kapatma hamlelerinin arka planına ışık tutmuş oldu.

Giraldi; "ABD hükümeti tarafından tutulan listelerde yer alan kişilerin hesaplarının bloke edilmesi rutin hale geldi. Hesap sahipleri hiçbir yasayı çiğnemediği ve sitelerin kendileri tarafından oluşturulan kurallara uygun davrandıkları için de, yapılan şey yasadışı" dedi.