CIA: Prens Selman, Kaşıkçı cinayeti sırasında danışmanına 11 mesaj gönderdi

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü sıralarda gazeteciyi infaz eden ekibi denetleyen danışmanına gönderdiği belirtilen 11 mesajın içinde 'öldürme emrini vermiş olabileceği' değerlendirmesinde bulundu.

Wall Street Journal'ın CIA'in gizli bir değerlendirmesine dayandırdığı haberinde, Selman, Kaşıkçı'nın ekim ayında ölümünden önceki ve sonraki saatlerde, cinayeti işleyen ekibi denetleyen çok yakın bir danışmanına en az 11 mesaj gönderdiği ve bu mesajlar arasında "muhtemelen öldürme emrini" vermiş olabileceği ileri sürüldü.

CIA'nın değerlendirmesinde, Suudi Prens'in ayrıca Ağustos 2017'de, yakınındaki isimlere, Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan'a dönmeye ikna etme çabalarının başarılı olmaması halinde "Onu, Suudi Arabistan'ın dışında (yurt dışında) yemleyip, bir şeyler ayarlayabiliriz" dediği iddia edilerek, Veliaht Prens'in Kaşıkçı planından önceden haberdar olduğu çıkarımı yapıldı.

Selman'ın eski başdanışmanı Suud el-Kahtani'nin, Kaşıkçı'yı öldüren 15 kişilik ekibi denetlediği ve aynı zamanda da ekibin İstanbul'daki lideriyle doğrudan iletişim halinde olduğu öne sürülen belgede, Muhammed bin Selman ile Kahtani arasındaki mesajların içeriğinin bilinmediği belirtildi. Belgede, mesajların hangi biçimde gönderildiği bilgisi de paylaşılmadı.

'SELMAN'IN İZNİ OLMADAN YÜRÜTÜLMESİ MUHTEMEL DEĞİL'

Değerlendirmede, Kaşıkçı'yı öldürmek için gönderilen Suudi ekibin, Prens Muhammed'in Kraliyet Muhafızlarındaki en üst güvenlik birimlerince ve Kahtani'nin başında olduğu, Suudi Kraliyeti'nin basın işlerinin yürütüldüğü birim içinde toplandığı ifade edildi. Selman'ın izni olmadan operasyonu yürütmesinin çok muhtemel olmadığı yorumunda bulunuldu.

2015'ten bu yana Selman'ın, "Kahtani ve Basın İşleri ve Araştırma Merkezine (CSMARC), muhaliflerini yurt içinde ve yurt dışında, 'bazen şiddete başvurarak hedef almalarını emrettiğinin' ileri sürüldüğü" belgede, Kahtani'nin, "2015'te diğer hassas operasyonları sürdürürken, Veliaht Prens'in iznini açıkça talep ettiği" aktarıldı.

Kahtani, özellikle Veliaht Prens'in göreve gelmesiyle oluşan Suudi Arabistan'ın yeni politikalarını benimseyen önemli kişilerden biri olarak biliniyor.

Bir CIA sözcüsü rapor hakkında yorum yapmayı reddederken, bir Beyaz Saray yetkilisi de Beyaz Saray'ın istihbarat konularında yorum yapmadığını söyledi. Suudi Arabistan Büyükelçiliği ve Kahtani'den de konuya ilişkin yorum yapılmadı.