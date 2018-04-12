CIA direktöründen Afrin yorumu: Tekere çomak sokuldu

CIA Direktörü Mike Pompeo, Türkiye'nin Afrin operasyonu hakkında 'Zaten son derece karmaşık olan duruma Türkiye'nin Afrin'e girmesi eklenince tekere bir çomak daha sokuldu' dedi.

ABD'de Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde Dışişleri Bakanı atanmasıyla ilgili oturumda konuşan CIA Direktörü Mike Pompeo, Suriye'ye "çökmüş devlet" dedi.

Pompeo, ''Suriye'deki 'çökmüş devlet', insan haklarına, ulusal güvenliğe ve bölgesel istikrara yönelik giderek büyüyen bir tehdit oluşturuyor ve çok daha sert bir yanıtı hak ediyor'' ifadelerini kullandı.

Rusya'ya dönük sivri ifadeler kullanan Pompeo; ''Dışişleri Bakanı olarak atanmam onaylanırsa, size garanti ederim ki, bu yönetim geride kalan 15 ayda olduğu gibi Rusya'yı geri püskürtmek, Rusya'ya yönelik caydırıcılık ilişkisini yeniden başlatmak için gerçek eylemlerde bulunmaua devam edecek'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ankara'daki Suriye konulu zirvede birlikte çektirdikleri fotoğraf hakkındaki "NATO müttefiki bir ülke Rusya'dan S-400 alıyor, IŞİD'i birlikte yendiğimiz Kürtlerle savaşıyor… Bu fotoğrafta Amerika nerde?" sorusu üzerine ise Pompeo; ''Onlar Suriye'yi paylaşmak için oradaydılar… Zaten son derece karmaşık olan duruma Türkiye'nin Afrin'e girmesi eklenince tekere bir çomak daha sokuldu'' yanıtını verdi.