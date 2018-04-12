CIA Direktörü Pompeo: Rusya'ya karşı yumuşak politika dönemi bitti

CIA Direktörü Mike Pompeo, ABD Senatosu'nda yapacağı konuşmada Rusya'ya karşı "yumuşak politika devrinin bittiğini" söyleyecek.

Sonraki ABD Dışişleri Bakanı olması beklenen CIA Direktörü Mike Pompeo, göreve kabulü için ABD Senatosu'nda konuşacak.

Associated Press'in eline geçen konuşma metnine göre Pompeo Rusya'yı "saldırganlıkla" suçlayacak ve Rusya'nın "ABD için bir tehdit olduğunu" söyleyecek.

Pompeo'nun konuşmasında Rusya'yla diyalog sürdürmenin "zorunluluk" olduğu belirtilirken, buna karşın "yumuşak politika devrinin bittiği" bildirilecek.

Sızan metne göre Pompeo, ABD'nin dünyaya "öncülük yapmasını" da savunuyor, Pompeo'nun konuşmasında "hiçbir ülkenin aynı güç ve ilke karışımıyla donanmış olmadığı" söyleniyor.

ABD Senatosu'nda konuşacak Pompeo, "savaştan yana olmadığını" ve "savaşı son çare olarak gördüğünü" söyleyecek.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Mart'ta Pompeo'yu ABD Dışişleri Bakanı olarak önermişti.