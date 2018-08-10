CIA Direktörü Haspel'ın katıldığı işkencelere ilişkin telgraflar ortaya çıktı

CIA Direktörü Gina Haspel, Tayland'daki 'Siyah Saha' adlı gizli CIA hapishanesinin 11 Eylül sürecinde sorumluluğunu yürütüyordu. Haspel'in gözetimi altında yapılan işkencelerin detayları açığa çıktı.

CIA Direktörü Gina Haspel, Tayland'daki 'Siyah Saha' adlı gizli CIA hapishanesinin 11 Eylül sürecinde sorumluluğunu yürütüyordu. Haspel'in gözetimi altında yapılan işkencelerin detayları açığa çıktı.

O dönem Haspel'ın şefi olduğu Siyah Saha üssünden gelen telgraflarda, tutsaklara işkence yapıldığından da bahsediliyor.

George Washington Üniversitesi'ne bağlı Ulusal Güvenlik Arşivi'nin ABD yasalarında tanınan bilgilendirme hakkına başvurarak, bir dava sürecinin ardından ele geçirdiği telgraflar, CIA mensuplarının gaddarca yöntemler uyguladığını bir kez daha kanıtlıyor.

