CIA Başkanı Haspel'den ABD Senatosu'na Kaşıkçı oturumu

CIA Başkanı Gina Haspel ABD Senatosu'na Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkındaki bilgi vermek üzere bir oturum düzenledi. Oturuma katılan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 'cinayette Suudi Veliaht Prens bin Selman'ın rolü olduğuna eminim' dedi.

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Gina Haspel'in, ABD Senatosu'nda yaptığı Cemal Kaşıkçı oturumuna katılan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "Mümkün olan en yüksek seviyede onun (Veliaht Prens Muhammed bin Selman) Kaşıkçı cinayetinde suç ortağı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Senatör Graham, Haspel'in sınırlı sayıda senatörle bir araya geldiği kapalı oturumun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CIA başkanından duyduklarının "Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sorumlu olduğu" yönündeki kanaatini pekiştirdiğini kaydeden Graham, bu konuda ABD Kongresinde güçlü bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirtti. Graham'ın açıklamaları şu şekilde:

Veliaht Prens Muhammed bin Selman bitmiş durumdadır. Mümkün olan en yüksek seviyede, onun Kaşıkçı cinayetinde suç ortağı olduğunu düşünüyorum. Onun, ABD'ye güvenilir bir ortak olacağını sanmıyorum. O ülke yönetiminde olduğu sürece Suudi Arabistan'a silah satışlarını destekleyemem. Ayrıca Yemen'deki savaş kontrolden çıkmış durumda. Eğer Suudi yönetimi bu adamın elinde olacaksa bu ülkeyle iş yapmanın çok zor olacağını düşünüyorum çünkü o çılgın biri. Aynı zamanda tehlikeli ve ikili ilişkileri tehlikeye atıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'a karşı açıklamalarıyla bilinen Cumhuriyetçilerin Güney Carolina senatörü Lindsey Graham, Kaşıkçı cinayetinin sonuçlarının Suudi Arabistan ile ilişkilerde "ağır olacağını" savunmuştu.

CIA Başkanı Gina Haspel, Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelmiş ve incelemelerde bulunmuştu.