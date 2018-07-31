Chomsky: Rusya'nın seçimlere müdahalesi İsrail'inkinin yanında hiçbir şey

Dilbilimci Noam Chomsky, ABD medyasının 'iklim değişikliği gibi hayati konular yerine Rusya'nın seçime müdahalesi konusuna yoğunlaşmasını' eleştirdi. Chomsky, Rusya'nın seçimlere müdahalesinin İsrail'inkine kıyasla oldukça zayıf olduğunu savundu.

ABD'li dilbilimci Noam Chomsky, ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalesinin İsrail'in müdahaleleri düşünüldüğünde önemsiz bir mesele olduğunu söyledi.

Chomsky, “Ülkemizdeki seçimlere yapılan dış müdahalelere bu kadar meraklıysanız, Rusya'nın yapmış olabileceği, diğer bir ülkenin açıkça, yüzsüzce ve sınırsız destekle yaptığının yanında oldukça hafif kalır” yorumunda bulundu.

89 yaşındaki dilbilimci, medyanın "iklim değişikliği gibi hayati konular yerine 2016 seçimlerine Rusya'nın müdahale etmesine yoğunlaşmasını" eleştirdi.

Democracy Now'a konuşan Chomsky “İsrail'in ABD seçimlerine müdahalesi her anlamda Rusya'nınkini yere serer. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı'nı (Obama) bilgilendirmeden doğrudan meclise girip konuşabiliyordu” açıklamasını yaptı.