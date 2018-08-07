China Daily: Ticaret savaşını kaybettiğimiz iddiası, Trump'ın hüsnükuruntusu

Çin'in İngilizce yayın yapan gazetesi China Daily, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşını kazandığına dair yorumunun 'hüsnükuruntu' olduğunu belirtti.

Çin medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarını eleştirmeye devam ederken China Daily gazetesi, Trump'ın Çin'in hisselerinde yaşanan düşüşü “ticaret savaşını” kazandığının bir göstergesi olarak yorumlamasını “hüsnükuruntu” olarak niteledi.

China Daily'nin başyazısında, Çin borsasının Trump'ın gümrük tarifelerinden önce de düşüş gösterdiği belirtilerek, bunun Pekin yönetiminin şirket borçlarını kesmesinden kaynaklandığını savunuldu.

Gazete, Trump'ın “tarifelerin büyük bir işe yaradığına” dair iddiasını yalanlayarak, ABD ticaret açığının Haziran ayında 3 milyar dolardan 46,3 milyar dolara yükseldiğini gösteren verileri yayımladı.

Çin Komünist Partisi'nin gazetesi Halkın Günlüğü ise, Trump'ın “street fighter [sokak dövüşçüsü] tarzı düzenbaz bir şekilde haraç ve tehdit tiyatrosu oynadığını” belirtti.