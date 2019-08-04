Chicago'da silahlı saldırı: 9 yaralı

Chicago'da düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı. ABD'de son 24 saatte yapılan üçüncü saldırı.

ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen bir silahlı saldırıda en az 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Chicago Sun-Times gazetesinin haberine göre olay, kentin batı yakasındaki Douglas Park'ta, kimliği belirlenemeyen silahlı bir kişinin siyah bir Chevrolet Camaro'dan ateş açmasıyla gerçekleşti.

24 SAATTE ÜÇÜNCÜ SALDIRI

Chicago'da gerçekleştirilen saldırıyla birlikte ABD'de 24 saat içerisinde düzenlenen 3. saldırı oldu. ABD'nin Teksas eyaletinde El Paso şehrindeki Cielo Vista alışveriş merkezinde, süpermarket zinciri Walmart'ta silahlı saldırı düzenlendi. Yerel saatle Cumartesi sabah 10:30 sıralarında ABD-Meksika sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki alışveriş merkezinde düzenlenen saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.

El Paso'daki saldırıdan birkaç saat sonra, Ohio eyaletindeki Dayton şehrinde de, polisin verdiği bilgiye göre silahlı bir saldırgan şehir merkezinde etrafa ateş açtı.

Dayton polisi saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırgan da olay yerinde vurularak öldürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırılar sonrası Twitter'da "ElPaso, Texas'ta korkunç silahlı saldırı. Haberler çok kötü olduğu, çok sayıda kişinin öldürüldüğü yolunda. Hem eyalet, hem yerel yetkililer, hem de emniyet güçleriyle birlikte çalışıyoruz. Valiyle konuştum ve federal hükümetten yardım vaadinde bulundum. Tanrı hepinizle olsun!" şeklinde mesaj attı.