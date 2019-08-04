Chicago'da silahlı saldırı: 7 yaralı

Chicago'da düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı.
Pazar, 04 Ağustos 2019 18:17

ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen bir silahlı saldırıda 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

 