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Chicago'da silahlı saldırı: 7 yaralı
Chicago'da düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı.
Pazar, 04 Ağustos 2019 18:17
ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen bir silahlı saldırıda 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
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