Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Abramoviç İsrail vatandaşı oldu

Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç, İngiltere vizesinde çıkan sorunların ardından İsrail vatandaşı oldu.

Rus milyarder Roman Abramoviç, İngiltere vizesinde Rusya vatandaşlığı sebebiyle sorun yaşamıştı. İngiltere ile Rusya'nın arası Sergey Skripal krizi sebebiyle gerilmişti.

Chelsea sahibi Abramoviç, vizede yaşadığı sorunun ardından Tel Aviv'e "taşınarak" İsrail vatandaşlığı aldı.

2003 yılında Chelsea'yi satın alan Abramoviç, İngiltere'deki en zengin isimlerden biri olarak biliniyordu. Ancak Abramoviç'in İngiltere vizesi geçtiğimiz ay dolmuştu ve yenilenmemişti.

İngiltere hükümeti konuyla ilgili açıklama yapmazken, İsrail gazetesi Yedioth Aharonoth, Yahudi olan Abramoviç'e vatandaşlık verildiğini duyurdu.

İsrail, ülkeye yerleşmek isteyen Yahudilere vatandaşlık veriyor, İsrail vatandaşları kısa ziyaretler için İngiltere'ye vizesiz gidebiliyor. Ancak çalışmak için vize almaları gerekiyor.