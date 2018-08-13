Charlottesville'in yıldönümünde ırkçı gösterilere 30 kişi katıldı

ABD'de geçen yıl bir kişinin ölümüyle sonuçlanan Charlottesville'deki ırkçılık karşıtı gösteriye düzenlenen saldırının birinci yıldönümüne protestolar damga vurdu. 'Beyaz üstünlüğünü' savunan ırkçıların protestosuna ise 20-30 kişilik küçük bir grup katıldı.

ABD’nin Charlottesville kentinde geçen yıl ırkçılık karşıtı gösteriye yapılan saldırı, yıldönümünde binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto edilirken, başkent Washington’da toplanan ırkçıların eylemineyse 30 kişi katıldı.

Kendilerini “Unite the Right 2” (Sağ Birleşsin) olarak tanımlayan grup için olağanüstü güvenlik önlemleri alan polis ekipleri "beyaz üstünlüğünü" savunan gruba karşı protestolara engel olamadı. Geçen yıl Charlottesville'deki gösterileri düzenleyen Jason Kessler, başkentteki protestoların merkezinde yer alırken, ırkçı grubun yürüyüşü sırasında, yolun sağ ve solundaki kaldırımlarda da ırkçılık karşıtı küçük gruplar slogan atarak ilerledi.

TRUMP'DAN BİRLİK TWEETİ

"Nefrete yer yok", "Faşizm terörüne hayır" sloganlarının atıldığı eylemlerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Bir ulus olarak bir araya gelmeliyiz. Tüm ırkçı ve şiddet yanlısı hareketleri kınıyorum. TÜM Amerikalılara barış diliyorum” ifadelerini kullandı. Trump, geçen yıl yaşanan olayı açık bir biçimde kınamadığı için eleştirilmişti.

Geçen yıl Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde ırkçılık karşıtı grupların protestoları sırasında, kendisini "beyazların üstünlüğü"nü savunan grubun mensubu olarak tanımlayan James Alex Fields, aracıyla grubun arasına dalmış, olayda 32 yaşındaki Heather Heyer hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.