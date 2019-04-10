Cezayir’de seçim tarihi açıklandı

Cumhurbaşkanı Buteflika’nın geçen hafta istifasını açıkladığı Cezayir'de seçimler 4 Temmuz’da yapılacak.

Cezayir 4 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı seçimine gidecek.

Şubat ayından beri süren protestoların ardından istifa eden Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’nın yerine Cumhurbaşkanlığına geçici olarak getirilen Millet Konseyi Başkanı Abdülkadir bin Salih’in ofisinden yapılan açıklamada 4 Temmuz’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı bildirildi.

Cezayir’de çeşitli sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Buteflika, şubat ayından beri süren protestoların ardından geçen hafta ordunun da sözlü müdahalesiyle istifasını açıklamıştı.

Cezayir halkı Millet Konseyi Başkanı Abdülkadir bin Salih’in Buteflika’nın iktidarının temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak geçici cumhurbaşkanlığına getirilmesine karşı çıkmış ve protesto gösterilerine devam etmişti.

