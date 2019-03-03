Cezayir'de protestoların odağındaki devlet başkanı için kritik karar

Cezayir’de devlet başkanlığı seçimlerinde adaylık için resmi sürenin dolmasına az bir süre kala Seçim Komisyonu kritik bir karar aldı. Sağlık sorunlarına rağmen beşinci defa aday olmaya hazırlanan Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika’nın adaylık başvurusunu şahsen yapması gerektiği açıklandı.

Cezayir’de devlet başkanlığı seçimlerinde adaylık için resmi sürenin dolmasına az bir süre kala Seçim Komisyonu kritik bir karar aldı.

Seçim Komisyonu Başkanı Abdülvahab Derbal tarafından bugün yapılan açıklamada devlet başkanlığı seçimleri için tüm adayların, adaylık için gerekli başvuru belgelerini şahsen teslim etmesi gerektiği duyuruldu.

Cezayir’de Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika’nın artan sağlık sorunlarına rağmen beşinci defa devlet başkanlığı seçimlerine aday olması günler süren protestolara yol açmıştı.

Protestoların hedefindeki Cezayir Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika, 1999’dan beri devlet başkanlığı koltuğunda oturuyor. 81 yaşındaki Buteflika, 2013 yılında geçirdiği felç nedeniyle tekerlekli sandalye kullanıyor ve sık sık yurt dışında tedavi görüyor. Buteflika’nın, 18 Nisan tarihinde düzenlenecek seçimlerde tekrar aday olduğu açıklanmıştı.

Cezayir’de yüksek oranda seyreden işsizlik, artan gıda ve konut fiyatları, hükümete hakim olan yolsuzluk halkın temel sıkıntılarını oluşturuyor.