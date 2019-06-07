Cezayir'de protestolar devam ediyor: Hepiniz gideceksiniz

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasının ardından devam eden gösteriler dördüncü ayına girdi. 'Hepiniz gideceksiniz' sloganıyla toplanan eylemciler uzun yıllardır ülkenin yönetiminde bulunun kadroların istifasını talep etti.

Eylemciler Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salah ve geçici Cumhurbaşkanı Abdülkadir bin Salih'in görevden ayrılmasını istiyor

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın istifasının ardından devam eden gösteriler dördüncü ayına girdi. Bugün başkentte "Hepiniz gideceksiniz" sloganıyla düzenlenen eyleme katılan binlerce kişi uzun yıllardır ülkenin yönetiminde bulunun kadroların istifasını talep etti.

20 yıl boyunca iktidarda olan Bouteflika, yükselen protestolar sonucunda 2 Nisan'da istifa etmişti. Ancak eylemciler ve muhalefet partileri bunu yetersiz bulurken, binlerce kişi siyasi sistemin değiştirilmesi talebiyle başkentte eylemler düzenlemeye devam ediyor. Eylemcilerin geçici süre için göreve getirilen cumhurbaşkanı Abdülkadir bin Salah'ın da istifa etmesini istiyor.

SEÇİMLER İPTAL EDİLDİ

Cezayir'in geçici cumhurbaşkanı Abdülkadir bin Salah, dün yaptığı açıklamada yapılması planlanan yeni cumhurbaşkanlığı seçimine kadar görevde kalacağını söyleyerek, "Devlet başkanının görevlerini yeni bir devlet başkanı seçilene kadar yerine getirmek zorundayım, sorumluluğun farkındayım" dedi.

Cezayir Anayasa Konseyi, geçen hafta, 4 Temmuz'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini iptal ettiğini duyurmuştu. Cezayir'de, cumhurbaşkanı seçimleri için kimse adaylık dosyasını teslim etmemişti. Eski bakanlardan Abdulmecid Munasara, aday olmaması sebebiyle seçimlerin iptal edileceğini ve erteleneceğini açıklamıştı.

Buteflika'nın en küçük kardeşi Said ve iki eski istihbarat şefi “ordunun otoritesine zarar verme ve devlet otoritesine karşı komplo kurma” iddiaları üzerine askeri bir yargıç tarafından gözaltına alındı.

Ülkenin en zengin isimleri arasında yer alan Issad Rebrab'ın da aralarında bulunduğu 5 patron yolsuzluk skandallarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU

1999’dan beri devlet başkanlığı koltuğunda oturan Cezayir Devlet Başkanı 81 yaşındaki Abdülaziz Buteflika, 2013 yılında geçirdiği felç nedeniyle tekerlekli sandalye kullanıyor ve sık sık yurt dışında tedavi görüyordu. Buteflika’nın, 18 Nisan'da düzenlenmesi planlanan seçimlerde tekrar aday olduğu açıklaması haftalar süren protestolara yol açmıştı. Baskılara dayanamayan Buteflika 2 Nisan'da istifa ettiğini açıklamıştı.