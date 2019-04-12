Cezayir'de protestolar devam ediyor

Cezayir'de yönetime karşı eylemler sekiz haftadır devam ediyor.

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasının ardından devam eden gösteriler sekizinci haftaya girdi. Eylemciler bugün, 10 gün önce istifa eden Buteflika'nın ardından 4 Temmuz'daki seçimlere kadar geçici olarak koltuğa geçen Abdülkadir bin Salih'e karşı slogan attılar.

Eylemcilerin "Yolsuzluk yapan herkesin yargılanmasını istiyoruz", "Çetelere hayır" yazıları taşıyan pankartlar taşıdığı görüldü.

Polisin eylemcilere biber gazıyla müdahale ettiği belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü, eylemlerde 108 kişinin göz altına alındığını duyurdu.