Cezayir'de protestolar Buteflika'nın istifasının ardından devam ediyor

Cezayir'de haftalardır süren protestolar, Cumhurbaşkanı Abdüzaziz Buteflika'nın istifasının ardından, şimdi de devletin en üst kademesinde bulunan çok sayıda isimin istifası talebiyle devam ediyor.

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın yedi haftadır devam eden eylemler ve ordudan gelen uyarılar sonrasında istifa etmesinin ardından eylemciler, Buteflika rejiminin parçası olarak görülen çok sayıda yöneticinin de istifasını talep ediyor.

"Hepsini temizlemek lazım" sloganıyla gerçekleşen eylemlerde istifası istenen isimler arasında Buteflika'nın ailesine yakın isimler ve patronlar ile birlikte Milli Konsey'in Başkanı Abdülkadir Bensalah, Başbakan ve İçişleri Bakanı Nureddin Bedouine, Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Belaiz de yer alıyor.

Buteflika'nın istifasının ardından ülkede yönetim, üç ay sonra düzenlenecek seçimlere kadar "anayasal düzen" ile sürdürülüyor. Parlamentonun iki kanadı olan Ulusal Halk Meclisi ve Millet Meclisi, Buteflika’nın geçtiğimiz salı günü istifasını sunmasının ardından cumhurbaşkanlığı makamının boş olduğunu kesinleştirmek üzere bir araya geldi.

Öte yandan Şarkul Avşat'a konuşan kaynaklar, Eski Başbakan Benbitur’un "ordunun teklifi hakkında görüşlerini almak için kendisine yakın olan isimlerle istişarelerde" bulunduğunu belirtiyor. Ancak daha önce parti kurma girişiminden vazgeçen Benbitur'un bu aşamada siyasi rol oynamak istemediği kaydediliyor.

Cezayir'de aylardır süren protestoların ardından Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika, genelkurmay başkanının kendisini görevden almak için derhal harekete geçeceğini söylemesinden kısa bir süre sonra, geçtiğimiz salı istifasını verdi.

Protestoların hedefindeki Cezayir Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika, 1999’dan beri devlet başkanlığı koltuğunda oturuyordu. 81 yaşındaki Buteflika, 2013 yılında geçirdiği felç nedeniyle tekerlekli sandalye kullanıyor ve sık sık yurt dışında tedavi görüyor. Buteflika’nın, 18 Nisan'da düzenlenecek seçimlerde tekrar aday olduğu açıklanması haftalar süren protestolara yol açtı.